Door een ernstig beveiligingslek in software van Philips Hue-lampen konden hackers de lampen overnemen en verkeer op het verbonden wifinetwerk afluisteren. Het lek werd ontdekt door onderzoekers van Check Point Security.

Eerder toonden onderzoekers al aan dat ze de lampen van Philips konden overnemen. Ze konden de lampen aan of uitzetten en van kleur veranderen. Nu is het ze ook gelukt om via dit beveiligingslek toegang te krijgen tot andere apparaten binnen een wifinetwerk.

Via dit lek zou er volgens de onderzoekers mogelijk ransomware en spyware verspreid kunnen worden naar andere apparaten binnen het netwerk. Het is niet bekend of dat ook is gebeurd.

De onderzoekers hebben het lek in november 2019 gemeld bij Philips. Het bedrijf heeft nu een update uitgebracht om het lek te dichten.

Iedereen die een Philips Hue-lamp in huis heeft, wordt aangeraden om de software van de lampen te updaten. Via de app kun je controleren of je de laatste versie hebt. De update voor het beveiligingslek zit in firmwareversie 1935144040.