Spotify had 124 miljoen betalende abonnees in het laatste kwartaal van vorig jaar, blijkt uit kwartaalcijfers die Spotify woensdag naar buiten heeft gebracht. Dat is een stijging van 29 procent ten opzichte van 2018. Spotify ziet vooral podcasts als een belangrijke drijfveer van de groei.

Ook het aantal maandelijks actieve gebruikers steeg het afgelopen jaar. In het laatste kwartaal van 2019 had Spotify 271 miljoen gebruikers die maandelijks actief waren op het platform. Dat is een stijging van 31 procent ten opzichte van 2018.

De muziekstreamingdienst streeft ernaar om in 2020 tussen de 279 en 289 miljoen actieve gebruikers te hebben. Ook wil het bedrijf komend jaar tussen de 143 en 153 miljoen betaalde abonnementen afnemen.

Het aantal uren dat op Spotify naar podcasts werd geluisterd steeg in 2019 exponentieel, met bijna 200 procent ten opzicht van 2018. Meer dan 16 procent van de maandelijks actieve gebruikers luistert ook naar podcasts.

Spotify nam begin 2019 de podcastuitgevers Gimlet en Parcast over en heeft in de loop van 2019 het podcastaanbod flink uitgebreid. Het bedrijf zegt nu meer dan 700.000 podcasts aan te bieden op het platform.

Woensdag maakte Spotify ook bekend dat het bedrijf podcastnetwerk The Ringer heeft gekocht. The Ringer heeft een collectie van dertig populaire podcasts over onder meer sport en entertainment.

"We zien duidelijke aanwijzingen dat het gebruik van podcasts leidt tot een grotere algemene betrokkenheid. Ook zien we aanwijzingen dat onze investeringen in podcasts een positief effect hebben op de conversie van gratis naar betaalde gebruikers", schrijft Spotify.