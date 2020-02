De Democratische Partij in Nevada heeft na de ongeregeldheden bij de eerste voorverkiezingen van het jaar in Iowa bekendgemaakt dat een speciaal ontwikkelde app alsnog niet gebruikt wordt bij de stemming in hun staat op 22 februari. In Iowa mochten kiezers maandag naar de stembus, maar meer dan 24 uur later moeten presidentskandidaten alsnog wachten op officiële resultaten.

Ernstige ict-problemen zorgden voor een uiterst chaotisch verlopen eerste voorverkiezing. Veel districtleiders konden de app niet gebruiken doordat deze vastliep. Daarnaast zorgde strenge beveiligingseisen ervoor dat districtleiders de app niet inkwamen om resultaten door te geven. Meermaals werd benadrukt dat het niet om een hack ging.

Volgens voorzitter William McCurdy van de Democratische partij in Nevada staan er verschillende back-ups klaar. Die worden nu geëvalueerd om de beste werkwijze voor de stemming in de staat te bepalen. Overigens wordt er eerst nog gestemd op 11 februari in New Hampshire, maar de app werd daar sowieso al niet getest.

De huidige gebruikte app was ontwikkeld zodat de Democraten transparanter konden communiceren over verkiezingsuitslagen en meer gegevens makkelijker konden delen.

De Amerikaanse president Donald Trump gebruikte de problemen om de Democraten onderuit te halen. "De Democraten hebben de verkiezing in de soep laten lopen maar de Republikeinen niet. 97 procent van de stemmen zijn voor mij", schrijft Trump op Twitter.