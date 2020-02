Reisplanner 9292 gaat het aanbod voor deelfietsen toevoegen, zegt het bedrijf achter het platform tegen NU.nl. Naar verwachting moeten gebruikers vanaf de zomer te zien krijgen waar OV-fietsen (NS) en de huurfietsen van het Haagse vervoersbedrijf HTM te vinden zijn. Daarnaast is het bedrijf in gesprek met andere aanbieders van deelfietsen om hun aanbod aan de reisplanner toe te voegen.

"Het streven is om zo veel mogelijk aanbieders van huurfietsen in 9292 te hebben", zegt Tania Rademaker van het bedrijf. "Zeker omdat het in Nederland best populair is om een reis met het openbaar vervoer met de fiets te starten of te eindigen."

Vanaf woensdag begint 9292 met het vernieuwen van zijn app, die in februari beschikbaar moet zijn voor alle Android- en iOS-gebruikers. Met een van de nieuwe functies kunnen gebruikers laten weten of zij hun reis lopend of met hun eigen fiets willen beginnen of afronden.

De reisplanner suggereert dan bijvoorbeeld een route waarbij een reiziger bij een ov-halte kan uitstappen en op zijn fiets verder kan gaan. Diegene is daarvoor voorlopig nog wel aangewezen op zijn eigen tweewieler.

Het 9292-advies houdt in eerste instantie alleen rekening met fietsafstanden tot 5 kilometer, maar in de toekomst wordt dit mogelijk variabel. "In het streekvervoer zijn mensen gewend om veel langer te fietsen, door weer en wind", zegt Rademaker.

Het toevoegen van het aanbod van deelfietsen is de volgende grote stap in de doorontwikkeling van 9292. "Vanaf de zomer moeten reizigers kunnen zien waar zij een fiets kunnen ophalen", zegt Rademaker. "Zij kunnen dan zien hoeveel huurfietsen nog beschikbaar zijn, en 9292 suggereert een route naar de eindbestemming."