Apple wordt in de Verenigde Staten onderzocht voor mogelijk machtsmisbruik met de App Store. Dat blijkt uit het feit dat de Amerikaanse justitie appontwikkelaars heeft benaderd met vragen over hun ervaringen, meldt persbureau Reuters dinsdag.

Het onderzoek richt zich in ieder geval op apps waarmee ouders de schermtijd van hun kinderen in de gaten kunnen houden. Het Russische softwarebedrijf Kaspersky diende daarom in Rusland een klacht in wegens vermeend machtsmisbruik.

Apple bracht in 2018 zelf een functie uit waarmee gebruikers inzicht krijgen in hun telefoongebruik: Schermtijd. Sindsdien is Apple veel strenger op gaan treden tegen apps die hetzelfde doen, zeggen de makers. Verschillende bedrijven staan sindsdien op gespannen voet met Apple, bijvoorbeeld nadat hun producten uit de appwinkel van Apple werden verwijderd.

In juni werd bekend dat de VS onderzoek zou gaan doen naar Big Tech. Naast naar Apple kijkt de Amerikaanse justitie ook naar Google. De Amerikaanse handelswaakhond FTC neemt Amazon en Facebook onder de loep.

Ook in Europa ligt Apple onder een vergrootglas, nadat Spotify bij Brussel een klacht indiende over vermeend machtsmisbruik met de App Store. Het Zweedse bedrijf is het niet eens met de commissie die het op aankopen in de App Store moet afdragen: Apple zou daarmee een oneerlijk voordeel hebben ten opzichte van concurrenten.