De Ierse toezichthouder Data Protection Commission (DPC) is dinsdag een onderzoek gestart naar hoe Google en Tinder omgaan met data van gebruikers. DPC kreeg meldingen binnen van consumenten en Europese consumentenbonden die zich zorgen maakten over de dataverzameling door de bedrijven.

De toezichthouder gaat bij zowel Tinder als Google kijken of de bedrijven een wettelijke basis voor de verwerking van gebruikersdata hebben en of de bedrijven transparant zijn over de verwerking van de gegevens.

Bij Google wordt specifiek gekeken naar de verwerking van locatiedata. "Het onderzoek zal bepalen of Google een geldige wettelijke basis heeft voor het verwerken van de locatiegegevens van zijn gebruikers en of het als gegevensbeheerder voldoet aan zijn verplichtingen met betrekking tot transparantie", schrijft DPC.

Bij Tinder wordt ook gekeken of het bedrijf voldoet aan dataverzoeken van gebruikers. In Europa moeten bedrijven gebruikersinformatie verplicht aan gebruikers overhandigen of de data verwijderen als zij daarom vragen.

Eerder deze maand bleek uit onderzoek van de Noorse consumentenbond dat de populaire datingapps Grindr, OkCupid en Tinder gevoelige gebruikersdata als locatiedata en seksuele voorkeuren doorverkopen aan adverteerders, zonder gebruikers daar goed over in te lichten. Volgens de organisatie overtreden de apps daarmee de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), de Europese privacywetgeving.

Bij privacyovertredingen kunnen Europese toezichthouders een boete van 20 miljoen euro of 4 procent van de wereldwijde omzet van een bedrijf geven, schrijft persbureau Reuters. Google kreeg vorig jaar van de Franse privacytoezichthouder nog een boete van 50 miljoen euro omdat het bedrijf gebruikers onjuist informeerde over de data die het bedrijf verzamelt.