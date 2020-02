Mensen die slachtoffer zijn geworden van helpdeskfraude kunnen vanaf dinsdag online aangifte doen, meldt de politie op haar website. Later kan ook van andere cybermisdrijven aangifte worden gedaan.

De politie zegt aangifte van cybercrime laagdrempeliger te willen maken. Voorheen kon dat alleen via een telefoonnummer of op het politiebureau, nu kan dat ook online.

Om te beginnen is het mogelijk om aangifte van helpdeskfraude te doen. Hierbij doen criminelen zich voor als medewerkers van een softwarebedrijf om gegevens afhandig te maken. Zowel in 2018 als in 2019 kreeg de politie zo'n 1.600 meldingen en aangiftes van helpdeskfraude binnen.

Na helpdeskfraude wil de politie nog meer vormen van cybercrime toevoegen aan het online aangifteformulier. "Ransomware wordt het volgende delict waarvan u aangifte kunt doen", meldt de politie.

De politie zegt "veel baat" te hebben bij zo veel mogelijk aangiften, ook als het niet direct tot een opsporingsonderzoek leidt. "Want we verzamelen en analyseren informatie uit aangiftes altijd. Daarmee onderzoeken we op welke manier we samen met bedrijven cybercrime het beste kunnen bestrijden."