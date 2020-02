Tom Kabinet houdt op met het verkopen van tweedehands e-books. Dat maakt het bedrijf bekend op zijn website. "Het verhaal van Tom Kabinet stopt hier."

Het bedrijf schrijft dat er na de recente uitspraak van het Europese Hof "te weinig ruimte overblijft om ons pad te vervolgen". In december oordeelde het Europese Hof dat de verkoop van tweedehands e-books een schending van het auteursrecht is.

Aan een e-book is volgens het Hof niet te zien dat het om een tweedehandsexemplaar gaat, omdat deze boeken niet verslijten. Hierdoor kunnen e-books niet eerlijk met elkaar concurreren tegen een lagere prijs. Voor papieren boeken ligt dat anders, omdat gebruikssporen de waarde laten dalen.

Tom Kabinet schrijft dat het bedrijf er niet in is geslaagd om "een houdbare manier te bedenken om tweedehands e-books te verkopen". Het bedrijf zegt dat elke optie om door te gaan is overwogen, voordat werd besloten om ermee te stoppen.

Het is via de website van het bedrijf niet langer mogelijk om een account te maken of om tweedehands e-books aan te bieden. "Vanaf 15 februari is Tom Kabinet niet meer toegankelijk." Tot die tijd kunnen gebruikers eerder aangeschafte e-books van het platform downloaden.