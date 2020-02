De Chinese telefoonmaker TCL stopt per 31 augustus met het verkopen van BlackBerry-telefoons, maakt het bedrijf maandag bekend op Twitter. Het bedrijf had de licentie om onder het BlackBerry-merk smartphones op de markt te brengen sinds december 2016 in handen.

"TCL heeft niet langer de rechten om BlackBerry-apparaten te ontwerpen, fabriceren en verkopen", schrijft het bedrijf in de verklaring. Het is onduidelijk of dat betekent dat de rechten naar een andere partij gaan. Een woordvoerder kon die vraag maandag niet direct beantwoorden.

Bezitters van BlackBerry-telefoons kunnen volgens TCL nog wel rekenen op ondersteuning. Zo kunnen gebruikers met vragen tot september 2022 bij het bedrijf aankloppen en blijft garantie ook tot dat moment gelden.

TCL bracht onder het BlackBerry-merk onder meer de KeyOne en de Key2 uit. Beide Android-smartphones zijn voorzien van een fysiek toetsenbord. Daarmee wijkt het bedrijf af van wat gangbaar is in de markt: virtuele toetsenborden.