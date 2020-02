Foto's van presentator Jort Kelder worden misbruikt voor frauduleuze advertenties op Twitter. Accounts proberen gebruikers van het sociale medium met de beelden te lokken naar pagina's waarin een zogenaamd lucratieve investering in bitcoin wordt aangeprezen. In werkelijkheid gaat het om oplichting.

Dit soort berichten verschenen eerder al op de advertentienetwerken van Facebook en Google. Negen accounts die zich op Twitter schuldig maakten aan dezelfde praktijk, zijn door het bedrijf geschorst op basis van de regels tegen spammen, nadat NU.nl de profielen aan het bedrijf voorlegde.

De accounts verstuurden vanaf 22 januari tientallen berichten met nagenoeg dezelfde inhoud. De tweets suggereren dat de persoon op de foto zijn of haar mond voorbij heeft gepraat, waardoor de zogenaamd lucratieve investering op straat is komen te liggen.

"Hoogst irritant", reageert Kelder. "De ellende is dat Twitter aan het bericht niet kan zien wat er frauduleus is. Daar kom je alleen achter als je de link opent. Lastiger aanpakken, mij dunkt. Maar het onderstreept eens te meer de schaduwkanten van sociale media."

BN'ers slachtoffer van frauduleuze berichten

NU.nl rapporteerde in totaal tien accounts aan Twitter, waarvan er zes in december of januari waren aangemaakt. Het is onduidelijk of de accounts op een bepaalde manier aan elkaar verbonden zijn. Twitter gaf daarover ondanks herhaaldelijke vragen geen duidelijkheid.

Naast foto's van Kelder zijn op Twitter ook foto's van cabaretier Henry van Loon, premier Mark Rutte en actrice Carice van Houten misbruikt. Op andere sociale media zijn ook andere BN'ers slachtoffer geworden van de misleidende berichten. Media-ondernemer John de Mol stapte in 2019 naar de rechter om Facebook te dwingen op te treden tegen de advertenties die zijn gezicht gebruiken.