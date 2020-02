Twitter heeft de Amerikaanse financiële nieuwswebsite Zero Hedge permanent verbannen nadat het zich schuldig maakte aan het verspreiden van nepnieuws over het coronavirus, schrijft Reuters. Vorige week publiceerde de site een artikel waarin een Chinese wetenschapper werd gekoppeld aan het uitbreken van het virus.

Het artikel bevatte niet-onderbouwde beweringen dat de in Wuhan gevestigde wetenschapper het virus als wapen creëerde. Ook werden zijn naam, een foto van hem en zijn contactgegevens vrijgegeven. Ook suggereerde Zero Hedge dat lezers "de wetenschapper waarschijnlijk een bezoek brengen". Daarmee overtreedt de website Twitters beleid over platformmanipulatie.

Naast Twitter doen ook Google en Facebook een poging om het nepnieuws en complottheorieën rondom het coronavirus tegen te gaan. Zo maakte Facebook donderdag al bekend nepnieuws actief te zullen verwijderen.

Bovendien hebben Google en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) een SOS Alert uitgebracht in de zoekmachine. Mensen die het woord 'coronavirus' op Google invoeren, krijgen in een apart kader betrouwbare en actuele informatie van de WHO te zien. Ook wordt er gelinkt naar een site met veelgestelde vragen.