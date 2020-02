Een 21-jarige Amerikaan bekende in de staat Californië Nintendo te hebben gehackt en in het bezit te zijn van kinderporno. De man gaf voor de start van zijn rechtszaak zijn daden toe. Hij moet ter compensatie 260.000 dollar (zo'n 235.000 euro) aan het Japanse bedrijf betalen.

Het was niet de eerste keer dat de man toesloeg. In 2016 wist hij als minderjarige door middel van phishing in te breken op de servers. Zo kreeg hij toegang tot vertrouwelijke bestanden en lekte hij informatie over de destijds nieuwe Nintendo Switch-console. Hij kwam er met een waarschuwing vanaf en beloofde niet meer in te breken.

Toch deed hij dit tussen 2018 en 2019 opnieuw en stal hij informatie over onder meer populaire games en gameconsoles. Ook trof de politie op zijn computer een map met de naam Bad Stuff aan. De map bevat meer dan duizend pornografische foto's en video's van minderjarigen.

Terwijl hij de uitspraak van de rechter afwacht, zal de man zich registreren als zedendelinquent. Het is nog onduidelijk wat voor straf hij opgelegd zal krijgen. Bij het bepalen van de strafmaat wordt er rekening mee gehouden dat hij tijdens het plegen van zijn daden minderjarig was.