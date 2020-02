De taxidienst Uber heeft in Mexico 240 accounts geblokkeerd. De gebruikers van wie het account is geblokkeerd hebben in een taxi gezeten waar mogelijk iemand inzat met het coronavirus, schrijft Reuters zaterdag.

Zaterdag waren er nog geen bevestigde gevallen van het coronavirus in Mexico. Eerder werden er in het land negen gevallen gemeld van het virus, maar deze mensen bleken niet besmet met het coronavirus.

Toch heeft Uber besloten om de accounts uit voorzorg te blokkeren. Volgens de taxidienst hebben in twee Uber-taxi's mogelijk besmette passagiers gezeten. Het bedrijf zegt in een verklaring dat de geblokkeerde gebruikers contact op moeten nemen met de autoriteiten als ze ziek worden.

De symptomen van het virus zijn vergelijkbaar met die van een gewone griep. Het duurt gemiddeld 7 tot 14 dagen voordat iemand ziek wordt nadat hij besmet is geraakt. Het is niet bekend hoelang de accounts van de 240 gebruikers in Mexico geblokkeerd blijven.