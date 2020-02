De Amerikaanse speakerfabrikant Sonos heeft excuses aangeboden voor het tonen van e-mailadressen van honderden klanten, schrijft de BBC. De e-mailadressen waren als cc toegevoegd aan een massamail en waren daardoor voor alle ontvangers zichtbaar.

Sonos kreeg vorige week veel vragen van gebruikers over het nieuws dat oude Sonos-apparaten vanaf mei risico lopen op verlies van functionaliteit. Een aantal Sonos-producten zal geen nieuwe software-updates meer krijgen.

Honderden klanten deden hun beklag bij het bedrijf. Zij kregen een mail terug waarin Sonos excuses aanbood voor een vertraagde reactie op hun mails. In de mail stond dat Sonos de afgelopen dagen een "ongekend aantal e-mails" had ontvangen. Deze mail werd naar meer dan 450 mensen gestuurd, schrijft de BBC.

Alleen in plaats van alle ontvangers in de bcc te plaatsen, waarbij de mailadressen voor de ontvangers niet zichtbaar zijn, waren deze in het cc-veld van de e-mail toegevoegd. Dat betekende dat alle ontvangers elkaars e-mailadressen konden zien.

In een verklaring aan de BBC zei Sonos: "We hebben onze excuses aangeboden aan elke klant die door deze fout is getroffen en gaan ervoor zorgen dat dit niet meer zal gebeuren."