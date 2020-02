Door een storing bij de ING kunnen klanten zaterdag sinds 10.30 uur niet inloggen op de website en app van de bank. Het is daardoor niet mogelijk om online geld over te maken.

Duizenden ING-klanten doen zaterdagochtend op de website Allestoringen.nl en op Twitter melding van de storing. Het is niet duidelijk of het probleem landelijk speelt, maar de meldingen die bij Allestoringen.nl binnenkomen zijn verspreid over Nederland. Niet alle ING-klanten hebben last van de storing, een aantal gebruikers kan nog wel gewoon inloggen.

Het is nog onduidelijk wat de oorzaak is van de storing en wanneer het probleem weer is opgelost.