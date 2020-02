Apple wil in 2021 nieuwe iPhones met een vingerafdrukscanner in de powerknop uitbrengen, schrijft MacRumors dat een rapport van de doorgaans goed ingevoerde analist Ming-chi Kuo in handen kreeg.

Volgens Kuo gaat het om een goedkoper model waarvan de powerknop helemaal opnieuw wordt ontworpen. De nieuwe telefoon zou geen gezichtsscanner krijgen.

Verschillende smartphones van andere fabrikanten, zoals Nokia en Samsung, hebben al langer een vingerafdrukscanner in de powerknop. Oudere iPhones hebben de scanner geïmplementeerd in de thuisknop van de iPhone. Sinds de in 2017 uitgebrachte iPhone X hebben iPhones geen vingerafdrukscanner meer.

Apple zou in de loop van 2020 ook al een goedkopere iPhone op de markt willen brengen, schreef Bloomberg op 22 januari. Bij deze iPhone zou de vingerafdrukscanner wel weer in de thuisknop komen. Het zou de eerste nieuwe, goedkopere iPhone zijn sinds de iPhone SE uit 2016.