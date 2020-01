Op verzoek van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden is donderdag een onderzoek gestart naar de veiligheid van populaire datingapps zoals Tinder, Grindr en Bumble. Het Lagerhuis van de Verenigde Staten maakt zich zorgen om het toelaten van minderjarige gebruikers en zedendelinquenten op de apps.

Match Group, The Meet Group, New Grindr en Bumble Trading, moederbedrijven van populaire datingapps, hebben brieven gekregen met het verzoek om informatie op te sturen over hoe ze de leeftijd van gebruikers verifiëren en of het voor zedendelinquenten is toegestaan om de apps te gebruiken. Ook wil het Huis van Afgevaardigen weten hoe de apps omgaan met de privacy van gebruikers en welke data ze van hun gebruikers verzamelen.

Onderzoeksleider en lid van het Huis van Afgevaardigden Raja Krishnamoorthi schrijft dat hij zich vooral zorgen maakt om recente rapporten waaruit blijkt dat populaire gratis datingapps geregistreerde zedendelinquenten toestaan op de apps, terwijl de betaalde versies van dezelfde apps zedendelinquenten wel uitsluiten. "Bescherming tegen zedendelinquenten moet geen luxe zijn die beperkt blijft tot betalende klanten", aldus Krishnamoorthi.

Tegen de New York Post reageerde Match Group, het moederbedrijf van Tinder, dat het bedrijf "elke mogelijk tool" gebruikt om minderjarigen op de apps veilig te houden. Grindr, Bumble en The Meet Group hebben nog niet op het onderzoek van het Huis van Afgevaardigden gereageerd.

'Zeker daders van seksueel misbruik op platform'

Uit onderzoek van ProPublica, BuzzFeed en Columbia Journalism Investigations bleek in december vorig jaar dat Tinder, Plenty of Fish en OkCupid, die allemaal vallen onder het moederbedrijf Match Group, niet controleren of een gebruiker zich schuldig heeft gemaakt aan een zedendelict.

Een woordvoerder van Match Group vertelde de onderzoekers toen dat er "sowieso" daders van seksueel misbruik actief zijn op de datingapps en dat het bedrijf geen screeningsprotocol kan opstellen omdat het bedrijf niet over genoeg gebruikersdata beschikt.