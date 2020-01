De landelijke storing op het netwerk van KPN is verholpen, laat een woordvoerder van de telecomprovider vrijdag rond 15.30 uur weten. Klanten hadden door de problemen last van haperende of wegvallende verbindingen.

De problemen duurden ongeveer drie uur en hadden effect op het KPN-netwerk verspreid over het land, aldus de woordvoerder. Zowel vaste telefonie als mobiel bellen was door de storing beperkt mogelijk.

De verstoring had geen invloed op dataverkeer. Mensen die gebruikmaken van het KPN-netwerk konden daardoor mogelijk terugvallen op bellen via het internet, zoals via WhatsApp.