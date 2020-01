Een 41-jarige man en een 32-jarige vrouw zijn op 9 januari aangehouden voor het oplichten van VodafoneZiggo voor een half miljoen euro. Dat meldt de politie vrijdag. Een woordvoerder van VodafoneZiggo bevestigt na berichtgeving door NOS aan NU.nl dat het inderdaad gaat om het telecombedrijf.

Het echtpaar wordt ervan verdacht tussen februari 2018 en januari 2020 veelvuldig vaste telefonie bij de provider te hebben aangevraagd. Daarbij gebruikten ze valse identiteitsgegevens. Wanneer tijdens het bestellen adresgegevens ingevoerd moesten worden, gebruikten zij adressen van huizen die te koop stonden of net waren verkocht.

Vervolgens belden ze 0900-nummers waarmee ze tegoedkaarten opwaardeerden. De torenhoge rekeningen kwamen terecht bij de opgegeven adressen, vertelt een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM). Deze rekeningen werden nooit betaald.

In augustus deed de VodafoneZiggo aangifte. Het bedrijf had toen 330.000 euro schade geleden. Daarna is de schade volgens het OM nog opgelopen tot 500.000 euro. Het echtpaar is op 9 januari opgepakt en moet in april voor de rechter verschijnen.

Meer fraude met telefonieabonnementen

Een 31-jarige man uit Delfzijl is eind 2019 aangehouden voor soortgelijke fraude. De man wordt ervan verdacht vanaf maart 2019 online vaak telefonieabonnementen te hebben besteld. Ook hij gebruikte hierbij valse identiteitsgegevens of gegevens van anderen.

In de woning van de verdachte werd een modem van het bedrijf en een aangesloten laptop in beslag genomen. De totale schade in deze zaak bedroeg ruim 150.000 euro. De man is in afwachting van het proces vrijgelaten.