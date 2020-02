Film met meerdere camera's tegelijk met DoubleTake en lees op een nieuwe manier met de Grunberg-app. Dat en meer in Apps van de Week.

Fantastical

De populaire kalender-app Fantastical is deze week compleet vernieuwd. Van het design en de functies tot de manier waarop de ontwikkelaar geld vraagt voor de premium-functies van de app.

Het design van de app is vernieuwd en ondersteunt de donkere modus van iOS 13. Ook is een weerbericht standaard onderdeel van Fantastical geworden, zodat je geen aparte app meer hoeft te openen om te zien of je met of zonder paraplu de deur uit kunt. Ook kun je agenda's delen met anderen en met de ingebouwde Taken-functie wil de app je planning op orde brengen.

De app is gratis te downloaden en te gebruiken, maar legt je dan wel heel was restricties op. Zo kun je dan slechts één agenda tegelijk gebruiken, wat onhandig is als je de afspraken van zowel je werk als privéleven wil zien. Wil je alle functies, dan kun je een abonnement op premium nemen voor 5,49 euro per maand of 44 euro per jaar.

Download Fantastical voor iOS (gratis)

74 The new Fantastical for Mac, iPad, iPhone, and Apple Watch

Byte

Video-app TikTok heeft er een nieuwe concurrent bij. De originele makers van Vine hebben met Byte een nieuwe app die opvallend veel op zijn voorganger lijkt. Ook in Byte draait het allemaal om filmpjes kijken en maken die maximaal zes seconden duren.

In de app heb je een handjevol effecten en filters om je creatie op te leuken, al wordt dit aanbod spoedig verder uitgebreid met een software-update. Ben je niet van het video's maken en kijk je liever, dan lijkt Byte veel op andere socialemedia-apps.

Zo kun je in het Ontdekken-tabblad nieuwe video's en makers ontdekken. Heb je iemand gevonden die je leuk vindt, dan kun je hem of haar volgen. Dat maakt van Byte een amusante app om jezelf een paar minuutjes mee te vermaken en er vervolgens achter te komen dat je een uur naar filmpjes hebt zitten kijken.

Download Byte voor iOS of Android (gratis)

Grunberg

Lees-app Immer heeft een grote update gekregen en probeert zo de ongemakken van digitaal lezen nog meer te verhelpen. De uit Nederland afkomstige app heet nu Grunberg en maakt het je met met drie gekleurde ringen heel inzichtelijk hoe ver je bent in een boek.

Ook blijf je niet eindeloos scrollen, maar 'blader' je door pagina's die dezelfde indeling hebben als een fysiek boek. Op die manier blijft de visie die de schrijver bedacht heeft intact. Daarnaast gebruikt de app de mogelijkheden van je smartphone om dingen te doen die fysieke boeken niet kunnen. Zo hoor je bijpassende muziek en verandert de kleur van de pagina's aan de hand van wat er in het verhaal gebeurt.

De app heeft een grote update gekregen, zodat er nu 25 boeken en verhalen beschikbaar zijn om te lezen. Ook zijn er extra opties toegevoegd om uit andere geluiden te kiezen.

Download Grunberg voor iOS (gratis)

DoubleTake

De app die Apple gebruikte om de iPhone 11 en iPhone 11 Pro te presenteren is nu voor iedereen beschikbaar in de App Store. Let op: de app werkt vooralsnog alleen op de iPhone XR, XS (Max), iPhone 11 en 11 Pro (Max). Met de app kun je filmen met twee verschillende lenzen tegelijk.

Kies bijvoorbeeld de ultragroothoeklens en selfiecamera om tegelijkertijd je omgeving en jezelf vast te leggen. Leuk als je op vakantie bent en zo met een video twee perspectieven kunt laten zien.

De app is gratis te downloaden en te gebruiken, maar is afgezien van deze optie redelijk beperkt. De ontwikkelaar is van plan om de functies van DoubleTake in de toekomst toe te voegen aan de uitgebreidere FiLMiC Pro-app. Die is beschikbaar voor 16,99 euro.

Download FiLMiC DoubleTake voor iOS (gratis)