Google en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) hebben een SOS Alert uitgebracht in de zoekmachine. Mensen die het woord 'coronavirus' op Google invoeren, krijgen in een apart kader informatie van de WHO te zien.

De WHO riep het coronavirus donderdag uit tot internationale gezondheidscrisis. Sinds de uitbraak in december zijn er achtduizend besmettingen geregistreerd. Er zijn in China inmiddels 213 mensen aan het virus overleden.

Via de zoekterm 'coronavirus' op Google krijgen gebruikers een SOS Alert te zien in de resultaten. In een kader wordt gelinkt naar informatie die leidt naar pagina's van de WHO. Het gaat bijvoorbeeld om een site met veelgestelde vragen en met het laatste nieuws.

Google introduceerde SOS Alerts in 2017. Hiermee geeft Google instructies bij crisissituaties. De updates verschijnen bij de normale zoekresultaten. Voor de functie werkt Google samen met organisaties zoals het Rode Kruis en de WHO.