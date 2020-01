Facebook gaat nepnieuws en complottheorieën over het nieuwe Chinese coronavirus actief verwijderen, maakt het bedrijf donderdag bekend op zijn website. Gezondheidsorganisatie WHO heeft de situatie rond het virus donderdag tot een internationale gezondheidscrisis bestempeld.

Als gevolg van het strengere beleid wordt informatie die strijdig is met informatie van gezondheidsorganisaties en lokale gezondheidsinstituten van het sociale medium verwijderd. "We focussen ons op beweringen die een behandeling of het nemen van voorzorgsmaatregelen ontmoedigen", schrijft Facebook.

"Dit omvat beweringen omtrent onjuiste genezingsmethoden of voorzorgsmaatregelen - zoals de bewering dat het drinken van bleekmiddel je van het coronavirus verlost - of beweringen die twijfel zaaien over de beschikbare gezondheidsmiddelen."

Facebook- en Instagram-gebruikers die informatie over het coronavirus zoeken, worden doorverwezen naar betrouwbare informatie. De verwijzing is zichtbaar bij zoekopdrachten op Facebook en bij gerelateerde hashtags op Instagram. Twitter kondigde donderdag een soortgelijke maatregel aan.

Naast de stap van Facebook blijven ook onafhankelijke factcheckers actief op het sociale medium. Als zij een bewering over het coronavirus als misleidend of onwaar bestempelen, dan wordt het bericht voorzien van een waarschuwing. Ook neemt Facebook dan maatregelen om het bereik van het bericht te verkleinen.