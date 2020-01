De radio-app RadickRadio is door Apple uit de App Store verwijderd omdat het een dekmantel was voor een Iraans taxibedrijf, schrijft The Guardian donderdag. Gebruikers in het Westen konden via de app naar de radio luisteren, maar als de app geopend werd vanaf een Iraans IP-adres, kwamen de gebruikers op de applicatie van een Iraans taxibedrijf terecht.

Apple verwijderde in 2017 alle Iraanse apps uit de App Store om te voldoen aan sancties die de Amerikaanse overheid heeft opgelegd tegen het land. Apple vertelde toen aan de softwaremakers dat "de App Store niet apps mag hosten of distribueren in landen waar Amerikaanse sancties gelden".

Een van de verwijderde apps was Snap, een soort Uber-achtige app waarmee gebruikers in Iran samen taxiritten kunnen delen. Maar Snap wist toch weer toegang te krijgen tot de App Store door zich te vermommen als de radio-app RidickRadio, ontdekte The Verge dinsdag. Wanneer gebruikers de app vanaf een Iraans IP-adres openden, werden ze doorgestuurd naar de applicatie van Snap.

Apple en Snap hebben beide nog niet gereageerd op de berichtgeving van The Verge, maar de app is inmiddels niet meer verkrijgbaar in de App Store. Gebruikers die de app al op hun telefoon hadden geïnstalleerd kunnen daar nog wel gebruik van maken.