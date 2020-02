Wat is de beste geavanceerde compactcamera? En welke heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

Foto's maak je tegenwoordig eenvoudig met je telefoon. Maar wil je betere fotokwaliteit? Dan kun je het beste een compact- of systeemcamera aanschaffen.

Een compactcamera is een camera een met een vaste lens. Handig om mee te nemen op reis. Compactcamera's zijn er in verschillende vormen. Bij een geavanceerd model staan de fotokwaliteit en instelmogelijkheden voorop.

De Consumentenbond test voortdurend fotocamera's op onder meer fotokwaliteit, bediening en snelheid. Er zijn 240 verschillende camera's getest die goed verkrijgbaar zijn. Binnen de categorie geavanceerde compactcamera's komt een model van Sony als Beste uit de Test. Een camera van Panasonic is de Beste Koop.

Dit model van Sony beschikt over veel functies. De foto's zijn van goede kwaliteit. Vooral bij normaal licht presteert de camera erg goed en scoort hij een 8,5. De video's zijn met een score van 8,8 van uitstekende kwaliteit.

De camera heeft een draaibaar selfiescherm en is goed vast te houden met één hand. De zoeker kun je in- en uitklappen en werkt prettig. Op de lens zit een handige multifunctionele ring waarmee je het diafragma kunt instellen en handmatig scherp kunt stellen.

Een nadeel is dat de functies van het aanraakscherm minder prettig werken. Ook ontbreekt een aansluiting voor een losse microfoon. Niet handig als je zou willen vloggen.

Deze camera scoort goed op foto- en videokwaliteit. Het scherm is met een 8,1 van prima kwaliteit en prettig te bedienen. Net als de Beste uit de Test heeft de camera een multifunctionele ring op de lens.

De Panasonic heeft een minder groot zoombereik dan de Beste uit de Test. De Beste uit de Test is wat dit betreft een uitzondering. Zoombereik gaat namelijk meestal ten koste van de beeldkwaliteit. Een ander nadeel van de Panasonic is dat deze geen zoeker heeft.

Verantwoording

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redactie van NU.nl en de Consumentenbond.

De Consumentenbond test jaarlijks duizenden producten, samen met gekwalificeerde technici in gespecialiseerde laboratoria in binnen- en buitenland. De producten die getest worden, worden in de winkel gekocht, zodat deze niet vooraf worden gemanipuleerd door fabrikanten.

Nieuwe modellen worden zo snel mogelijk na introductie getest. Hoe snel dat is, verschilt per product. De Beste uit de Test is altijd het product met het beste testoordeel. Dit kan ook een wat ouder model zijn, omdat een nieuwer model lang niet altijd beter is. De Beste Koop is het product met de beste prijs-kwaliteitverhouding.