Nintendo heeft zijn Switch-console inmiddels 52,5 miljoen keer verkocht. Daarmee is de spelcomputer vaker verkocht dan de Super Nintendo Entertainment System (SNES), waarvan de teller op 49,1 miljoen staat. Dat blijkt uit donderdag gepresenteerde kwartaalcijfers van het bedrijf (pdf).

In de afgelopen drie maanden verkocht Nintendo zo'n 10,8 miljoen exemplaren van de Switch. De spelcomputer is een stuk succesvoller dan zijn voorganger, de Wii U. Daarvan werden in totaal 13,56 miljoen exemplaren verkocht.

Nintendo maakte bekend dat in totaal 382,2 miljoen Switch-spellen zijn verkocht. Mario Kart 8 Deluxe is met 23 miljoen verkochte exemplaren het populairste spel voor de console, gevolgd door Super Smash Bros. Ultimate (17,7 miljoen) en Super Mario Odyssey (16,6 miljoen).

Van Pokémon Sword en Pokémon Shield zijn zestien miljoen stuks verkocht. Deze games verschenen in november vorig jaar.

De Nintendo 3DS, de handheld van het bedrijf, wordt steeds minder verkocht. Het afgelopen kwartaal ging het om 260.000 exemplaren. In de drie maanden daarvoor werden er nog 370.000 stuks van verkocht. Het apparaat is al sinds 2011 op de markt.