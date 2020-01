IKEA belooft gebruikers meer controle te geven over hoe het bedrijf online gegevens van klanten verzamelt en gebruikt, bevestigt een woordvoerder van IKEA Nederland donderdag na berichtgeving door The Wall Street Journal. Nederlanders kunnen vanaf april in de IKEA-app aangeven hoe de data gebruikt mogen worden.

Zo moeten gebruikers kunnen laten weten dat IKEA geen cookies meer mag gebruiken om zijn producten op andere websites met advertenties aan te bieden. Cookies geven de Zweedse meubelgigant bijvoorbeeld inzicht in welke websites een klant bezocht heeft en of er artikelen in online winkelmandjes staan.

Ook kunnen klanten laten weten hoe lang IKEA gegevens mag bewaren en de verzamelde gegevens handmatig verwijderen.

Volgens hoofd digitaal Barbara Martin Coppola is dit de eerste stap in de ontwikkeling van een reeks uitgangspunten voor de omgang met gebruikersdata. "We willen dat klanten zich online net zo veilig voelen als thuis", aldus Coppola.

Om de instellingen toe te kunnen passen, moeten klanten een onlineaccount aanmaken. Dat geeft IKEA weer andere inzichten over de betreffende klant, zoals een e-mailadres, die het bedrijf mogelijk weer kan gebruiken voor andere marketingdoeleinden of inzichten.