Huawei brengt de Mate 30 Pro in februari in Nederland uit, maakt het bedrijf donderdag tijdens een presentatie in Amsterdam bekend. Een aantal details is nog onduidelijk, maar de smartphone moet het in ieder geval zonder officiële Android-apps doen.

De Mate 30 Pro werd vooralsnog alleen in enkele Europese landen verkocht. Huawei maakte tijdens het evenement weinig bekend over de Nederlandse release. Zo is de prijs nog niet definitief vastgesteld. Een woordvoerder meldde dat het toestel rond 21 februari op de markt komt.

De telefoon heeft geen toegang tot de Play Store van Google. Dat komt door een een handelsverbod dat de VS aan Huawei heeft opgelegd. Huawei kan op dit moment geen Android-versies gebruiken waarvoor het bedrijf een licentie van Google nodig heeft. Het bedrijf moet het daarom doen met een beperkte versie van het besturingssysteem.

Om het gat van de Play Store te vullen, gebruikt de Mate 30 Pro een eigen appwinkel van Huawei. Diensten als YouTube en Google Maps zijn alleen via de browser te gebruiken.

De Mate 30 Pro heeft een 6,5 inch scherm dat aan de randen licht gebogen is en overloopt in de zijkant van het toestel. De telefoon heeft vier cameralenzen op de achterkant. Het gaat hierbij om een standaardlens, een groothoeklens, een telelens en een dieptesensor. Ook is het apparaat voorzien van 8 GB aan werkgeheugen en heeft hij de Kirin 990-chip van Huawei.