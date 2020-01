De Tsjechische antivirusmaker Avast sluit zijn tak die het surfgedrag van klanten analyseerde, maakt het bedrijf bekend op zijn website. Het bedrijf ligt sinds december onder vuur omdat informatie over het internetgebruik van klanten werd verzameld en geanalyseerd zonder dat zij daarvan op de hoogte werden gesteld.

De aankondiging dat Avast de zogenoemde Jumpshot-afdeling sluit, volgt een dag nadat Avast bekendmaakte zijn praktijken onder de loep te nemen.

Avast verzamelde informatie over het surfgedrag van gebruikers en speelde die door naar Jumpshot, bleek maandag uit een onderzoek van Motherboard en PCMag. Gebruikers zouden daar niet van op de hoogte zijn. Avast ontkent dat de informatie herleidbaar is naar personen.

Het besluit om Jumpshot op te doeken heeft gevolgen voor "honderden" medewerkers, aldus Avast-directeur Ondrej Vlcek. Toch is het volgens hem "het juiste om te doen". "Mensen beschermen is Avasts topprioriteit en moet in het DNA van ons bedrijf en onze producten zitten. Alles wat dat tegenspreekt, is onacceptabel."