Twitter gaat mensen die op het sociale medium naar het nieuwe coronavirus zoeken op betrouwbare informatie wijzen, maakt het bedrijf bekend in een blogpost. Gebruikers die informatie over het virus zoeken, krijgen een knop met een link naar een lokale gezondheidsinstantie te zien.

Zo werkt Twitter in de Verenigde Staten samen met de Centers for Disease Control and Prevention (CDC). In andere regio's waar de knop zichtbaar is, veelal in Azië en Oceanië, werkt het bedrijf ook met lokale instanties die gebruikers van betrouwbare informatie voorzien.

Vooral landen rondom China, waar het virus voor het eerst opdook, en landen waarin besmettingen zijn vastgesteld, krijgen toegang tot de speciale knop. Zo is de functie ook beschikbaar in Australië, Canada, Hongkong, Japan, Maleisië, de Filipijnen, Singapore, Zuid-Korea, Taiwan, Thailand en Vietnam.

Met de knop hoopt Twitter dat experts, non-profitorganisaties en overheden de juiste en betrouwbare informatie over het virus kunnen verspreiden. Daarnaast neemt het bedrijf maatregelen door automatische suggesties te beperken. Op deze manier hoopt Twitter dat gebruikers niet bij onbetrouwbare en nepnieuws verspreidende bronnen terechtkomen.

Naast in de eerder genoemde landen is de knop ook zichtbaar in Brazilië en Nieuw-Zeeland, al zijn daar vooralsnog geen besmettingen vastgesteld. In Nederland kunnen mensen die op zoek zijn naar betrouwbare informatie terecht bij het RIVM.