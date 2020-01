Facebook trof woensdag een schikking van 550 miljoen dollar (499,4 miljoen euro) met een groep inwoners van de Amerikaanse staat Illinois, meldt Law360. Het bedrijf zou de lokale privacywet omtrent biometrische gegevens hebben geschonden en werd daarom door een aantal gebruikers aangeklaagd. De rechtbank moet de schikking nog goedkeuren.

Zonder de schikking liep Facebook het risico om miljarden aan schadevergoedingen te moeten betalen. Een overtreding van de wet kan namelijk leiden tot een boete van 1.000 dollar in gevallen waar Facebook nalatig is geweest. In bepaalde gevallen had dat bedrag kunnen oplopen tot 5.000 dollar per persoon.

Facebook gebruikte de gezichtsherkenningstechnologie om gebruikers te herkennen. Op die manier kon het bedrijf gezichten op foto's automatisch koppelen aan Facebook-gebruikers. Het sociale medium stopte in september met het aanbieden van deze functie.

Gezichtsherkenning is in Europa onder druk van toezichthouders lange tijd niet door Facebook gebruikt. Sinds 2018 scant het bedrijf weer gezichten van gebruikers, maar alleen als zij daar toestemming voor hebben gegeven.