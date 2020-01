Een Japanse rechtbank heeft het Japanse kartbedrijf Mari Mobility een boete opgelegd van 416.000 euro voor het schenden van het auteursrecht van Nintendo. Dat schrijft Nintendo woensdag. Het kartbedrijf bood Mario Kart-races aan in Tokio.

Klanten konden bij het bedrijf kostuums huren en zich uitdossen als onder meer Mario, Luigi en Yoshi. Zo konden ze als hun favoriete Mario Kart-karakter in een kart door de hoofdstad van Japan rijden.

In 2017 klaagde Nintendo het bedrijf Mari Mobility, wat toen nog opereerde onder de naam Marikart, aan voor een schending van het auteursrecht. De rechter legde het bedrijf toen een boete op van 10 miljoen yen (zo'n 83.000 euro), schrijft Polygon. Het bedrijf ging in hoger beroep, maar tevergeefs. De boete die Mari Mobility woensdag kreeg opgelegd is vijf keer zo hoog als de eerdere boete.

Nintendo schrijft op de website door te gaan met het ondernemen van actie tegen bedrijven die het auteursrecht van Nintendo schenden, "om te beschermen wat met veel moeite en over vele jaren is opgebouwd".

Mari Mobility is inmiddels een andere weg ingeslagen. Op de website van het bedrijf is te zien dat de klanten nu verkleed als superhelden over de straten van Tokio kunnen racen. Er staat expliciet vermeld dat er geen kostuums van Mario Kart-karakters te huur zijn. "Het is op geen enkele manier een weerspiegeling van het Nintendo-spel Mario Kart", aldus het bedrijf.