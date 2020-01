Samsung heeft woensdag officieel de Galaxy Tab S6 5G aangekondigd, de tablet is vanaf donderdag te koop in Zuid-Korea. Het is de eerste tablet die 5G ondersteunt.

Het gaat om een versie van de Galaxy Tab S6, met aanduiding 5G. 5G is een nieuw, sneller mobiel netwerk waar momenteel nog veel mee geëxperimenteerd wordt. De tablet lijkt op de 5G-verbinding na niet veel te verschillen van de Galaxy Tab S6. Het apparaat heeft net als de gewone S6 128GB opslag en 6GB aan werkgeheugen.

Er gingen al eerder geruchten dat Samsung aan een tablet met ondersteuning voor 5G zou werken. Eind december verscheen de tablet op een promotiepagina van Samsung, maar de tablet is niet eerder officieel door Samsung aangekondigd.

De tablet is vanaf donderdag te koop in Zuid-Korea en kost daar 999.900 won, omgerekend zo'n 770 euro. Het is niet bekend of en wanneer de tablet in Nederland verkrijgbaar is. In Nederland is er op dit moment ook nog geen 5G-netwerk waar de tablet gebruik van zou kunnen maken.