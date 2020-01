Tientallen servers van de Verenigde Naties (VN) zijn in de zomer van 2019 gehackt, blijkt woensdag uit een intern document in handen van The New Humanitarian en ingezien door het Amerikaanse persbureau AP. Het is nog onduidelijk wat de schade van de hack is.

Het gelekte rapport was afkomstig van het departement dat zich bij de VN bezighoudt met informatie en technologie. In het document staat dat 42 servers zijn gecompromitteerd en dat bij 25 andere servers "verdachte" activiteit is waargenomen. Drie van de gecompromitteerde servers waren van het Bureau van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties.

Woordvoerder Elizabeth Throssell van het bureau bevestigt aan NU.nl dat er inderdaad ongeautoriseerde toegang was op de servers van het Bureau van de Hoge Commissaris voor de Mensenrechten. De getroffen servers waren zogenoemde development servers, deze worden gebruikt om applicaties te ontwikkelen. "Op deze servers stond geen gevoelige data", benadrukt de woordvoerder.

Volgens Throssell hebben de hackers alleen toegang gekregen tot een lijst met namen en e-mailadressen van werknemers. "Deze informatie is sowieso al openbaar te vinden", vertelt ze. Ook heeft het bureau vastgesteld dat de hackers geen toegang hebben gekregen tot wachtwoorden van medewerkers en waren er geen administratie-accounts gehackt. Het bureau heeft de getroffen servers offline gehaald en nieuwe servers opgetuigd.

Of bij de andere 39 gehackte servers toegang is verkregen tot gevoelige data is niet bekend. Het hoofdkantoor van de VN wilde tegenover AP geen commentaar geven en was woensdagmiddag niet bereikbaar voor vragen van NU.nl.

'Een erg verfijnde hack'

Een VN-functionaris zei anoniem tegen het persbureau dat de omvang van de schade onduidelijk blijft, vooral met betrekking tot persoonlijke, geheime of compromitterende informatie die mogelijk is gestolen.

Ook vertelde de functionaris dat de hack "verfijnd" leek. Zo verfijnd dat er wordt vermoed dat de hackers bij de uitvoering mogelijk steun hadden van een staat. "Het was alsof iemand in het zand heeft gelopen en met een bezem meteen zijn voetstappen heeft weggeveegd." Volgens de functionaris zijn de servers inmiddels versterkt.