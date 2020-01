EU-landen mogen "risicovolle" leveranciers van telecomapparatuur weren uit de zogenoemde kern van hun 5G-netwerken, adviseert Brussel de lidstaten. De niet-bindende richtlijnen kunnen landen helpen die de Chinese fabrikanten Huawei en ZTE willen uitsluiten.

"We kunnen veel dingen bereiken met 5G, maar alleen als we ervoor kunnen zorgen dat het netwerk veilig is", aldus Eurocommissaris Margrethe Vestager woensdag.

Met name Huawei kwam onder vuur te liggen doordat de Verenigde Staten het bedrijf beschuldigden van spionage namens China. De apparatuur van het Chinese bedrijf kan volgens de VS gebruikt worden om westerse landen af te luisteren. Huawei is wereldwijd marktleider op het gebied van telecomapparatuur.

De Europese Commissie noemt zelf geen bedrijven die risicovol zouden zijn. Landen mogen dit zelf inschatten. De Nederlandse inlichtingendienst AIVD waarschuwt regelmatig voor China, maar fabrikanten uit dat land worden tot nu toe niet formeel beperkt in hun mogelijkheden.

Vestager dringt er bij EU-landen op aan om een risicoanalyse te maken om risicovolle fabrikanten te identificeren. Ook worden lidstaten geadviseerd om voor de netwerken gebruik te maken van apparatuur van meerdere leveranciers.

Het Verenigd Koninkrijk besloot dinsdag dat Huawei geen deel mag uitmaken van de kern van het 5G-netwerk. Ook de Chinese fabrikant ZTE is door het land aangemerkt als een risicovolle aanbieder.