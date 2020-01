Rusland dreigt met de blokkade van de versleutelde e-maildienst ProtonMail, blijkt woensdag uit een bericht van de Russische geheime dienst FSB. Volgens de inlichtingendienst wordt het platform misbruikt valse bommeldingen te sturen. Eerder werd de Nederlandse e-maildienst StartMail al geblokkeerd.

Meerdere regio's in Rusland hebben al maanden te kampen met "een golf aan bommeldingen", die volgens de FSB allemaal vals waren. De meldingen worden volgens de geheime dienst via versleutelde e-mailplatformen verstuurd.

Vrijdag maakte Rusland bekend StartMail te blokkeren, nadat via het platform meer dan duizend valse dreigementen verstuurd zouden zijn. De toegang tot de e-maildienst zou daarom vanaf 23 januari beperkt worden.

"Sinds 24 januari gebruiken criminelen echter de e-maildienst ProtonMail (Zwitserland) om hun criminele activiteiten voort te zetten", aldus de FSB. De toegang tot het platform is beperkt "om de verspreiding van valse dreigementen te voorkomen".

Het is onduidelijk welke directe gevolgen de blokkade heeft voor ProtonMail en StartMail. Het Nederlandse bedrijf is niet bereikbaar voor een reactie. ProtonMail heeft nog niet op de blokkade gereageerd.

Verbetering: In een eerdere versie van dit artikel stond dat Startpage het bedrijf achter StartMail is. Dat is onjuist: het zijn feitelijk twee losstaande bedrijven, die wel dezelfde oprichters hebben.