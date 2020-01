KPN heeft een reisapp ontwikkeld voor Chinezen die Europa bezoeken en deelt op die manier gevoelige persoonlijke data van toeristen met het Chinese internetbedrijf Tencent, meldt Trouw woensdag. Personeel van de Nederlandse telecomprovider maakt zich volgens de krant zorgen over een mogelijke bijdrage aan mensenrechtenschendingen.

Het gaat om de app WeGoEU die draait op het Chinese sociale medium WeChat, dat eigendom van Tencent is. Met de app kunnen Chinezen reisinformatie krijgen over toeristische attracties in 26 Europese steden, waaronder in Nederland.

In China geldt een wet die internetbedrijven verplicht informatie met de overheid te delen. Mensenrechtenactivisten zeggen dat het land de wet misbruikt om minderheden te onderdrukken. "Ons moreel kompas is de weg kwijt", citeert Trouw een KPN-medewerker over de ontwikkeling van een app op het WeChat-platform.

Persoonlijke gegevens mogen de Europese Unie niet zomaar verlaten naar landen waar deze data niet zo goed beschermd worden, zoals China. In de privacyverklaring van WeGoEU wordt duidelijk dat Tencent informatie over het WeChat-gebruik verzamelt en dat het Nederlandse bedrijf geen invloed heeft op deze praktijken.

KPN past privacyverklaring van WeGoEU aan

KPN heeft de privacyverklaring naar aanleiding van de berichtgeving van Trouw aangepast. In de versie van januari 2020 is de verwijzing naar Tencent verwijderd en spreekt KPN alleen van "derde partijen". WeGoEU meldt verder dat de data worden verzameld op datacenters in Nederland, maar dat andere bedrijven hun data buiten de Europese Unie kunnen opslaan.

In de verklaring staat ook dat WeGoEU "maatregelen" heeft genomen om ervoor te zorgen dat de gegevens alleen voor de doeleinden van de in WeChat geïntegreerde app worden verwerkt, maar om wat voor maatregelen het gaat wordt niet duidelijk. Een woordvoerder van KPN kon die vragen woensdagochtend niet direct beantwoorden.

Aanvulling/verbetering: Dit artikel is aangevuld met informatie uit de privacyverklaring van WeGoEU van januari 2020. Ook is een nuance aangebracht waaruit naar voren komt dat KPN of WeGoEU niet direct gegevens naar China stuurt, maar dat Tencent inzicht heeft in deze gegevens.