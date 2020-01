Facebook, Twitter en YouTube hebben te maken met een grote hoeveelheid nepnieuws over het coronavirus dat op de platformen verspreid wordt, meldt The Washington Post. De bedrijven nemen extra maatregelen om de verspreiding van nepnieuws over het virus tegen te gaan.

Op Facebook gaan berichten rond over de oorsprong van het virus en over middeltjes die mogelijk helpen tegen het virus. Maar veel van deze berichten kloppen niet, meldt The Washington Post.

Zeven factcheckpartners van Facebook hebben de afgelopen dagen negen factchecks uitgevoerd. Ze vonden een breed scala aan berichten over het coronavirus die niet klopten, waaronder berichten over behandelingen waarvan werd beweerd dat die helpen tegen het virus.

Een van deze nepberichten is een Facebook-post waarin wordt beweerd dat oregano-olie zou helpen tegen het virus. Volgens The Washington Post was het bericht meer dan een decennium oud en hebben onderzoekers de werking van het middel ontkracht. Toch was het bericht maandag meer dan tweeduizend keer gedeeld op Facebook.

Facebook heeft het bericht inmiddels bestempeld als nepnieuws en heeft het bericht lager gezet in de tijdlijn van gebruikers.

Twitter en YouTube nemen extra maatregelen

Ook Twitter en YouTube zien een grote toename in nepnieuws. YouTube past daarom het algoritme van de website aan. Video's die onwaarheden vertonen over het virus worden minder vaak getoond aan gebruikers. Filmpjes die geplaatst zijn door betrouwbare bronnen komen hoger te staan in de zoekresultaten op de website.

Twitter verwijst Amerikaanse gebruikers die op het platform zoeken naar het coronavirus door naar een website van het Amerikaanse ministerie van Volksgezondheid en Sociale Zaken.