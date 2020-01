Facebook geeft Nederlandse gebruikers vanaf dinsdag meer inzicht in wat het bedrijf weet over jouw surfgedrag. Het gaat om informatie die bedrijven of organisaties met Facebook delen over het gebruik van hun website of apps.

Het sociale medium kondigde de komst van 'Activiteit buiten Facebook' in mei 2018 aan. De functie moet gebruikers laten weten wat er gebeurt als een website bijvoorbeeld een vind-ik-leukknop bevat, of Facebook Analytics gebruikt om het gedrag op zijn website te analyseren.

De pagina laat zien welke websites en apps informatie over jouw surfgedrag met Facebook hebben gedeeld en wanneer dat is gebeurd. Ook geeft Facebook een indicatie over hoe dat is gebeurd, bijvoorbeeld omdat je met Facebook bij die site bent ingelogd, of omdat de website een zogenoemde Facebook-pixel heeft geplaatst om jouw internetgedrag te volgen. Facebook gebruikt die informatie om jou meer gerichte advertenties te laten zien.

Gebruikers kunnen de informatie in het tabblad ook van hun account loskoppelen. De informatie is dan niet langer aan het Facebook-profiel gelinkt, maar Facebook kan de data wel op een andere manier blijven gebruiken.