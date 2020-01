De regering van het Verenigd Koninkrijk (VK) heeft dinsdag besloten om aanbieders met "hoge risico's", waaronder Huawei, een beperkte rol te geven in het uitrollen van het 5G-netwerk in het land. Huawei mag meedoen in het netwerk, maar krijgt geen toegang tot "gevoelige onderdelen" van het netwerk.

Ook krijgt Huawei toegang tot maar 35 procent van de delen van het netwerk die buiten de gevoelige kern vallen, inclusief radiomasten, en wordt het bedrijf uitgesloten van gebieden in de buurt van militaire bases en nucleaire locaties. Deze regels gelden voor alle aanbieders met een "hoog risico".

Nicky Morgan, minister Digitaal, Cultuur, Media en Sport, vindt dat de snelle uitrol van het netwerk niet ten koste mag gaan van de nationale veiligheid. "Aanbieders met hoge risico's zullen nooit toegang krijgen tot onze meest gevoelige netwerken. De regering is na onderzoek tot de conclusie gekomen dat het nodig is om strenge restricties op te leggen aan deze aanbieders."

Ciaran Martin van het Britse National Cyber Security Centre (NCSC) zei dat deze beslissing ervoor zal zorgen dat het VK een de komende jaren een "sterk, praktisch en technisch verantwoord kader heeft voor digitale veiligheid."

Naast Huawei is ook het Chinese bedrijf ZTE geclassificeerd als een aanbieder met "hoog risico".

Tegen advies van Verenigde Staten in

De VK gaat met de beslissing in tegen het advies van de Verenigde Staten (VS). Premier Boris Johnson had te maken gehad met druk van de VS en enkele conservatieve parlementsleden om de Chinese technologiegigant te blokkeren op grond van de nationale veiligheid.

Victor Zhang, vicepresident van Huawei, laat in een verklaring weten gerustgesteld te zijn door de beslissing. "We kunnen nu blijven samenwerken met onze klanten om de 5G-implementatie op een goed spoor te houden. De beslissing geeft VK toegang tot toonaangevende technologie en zorgt voor een competitieve markt."

Morgen komt Eurocommissaris Margrethe Vestager met een aanbeveling voor het eventueel uitsluiten van aanbieders in 5G-netwerken in Europa.