De 29-jarige Aleksei Burkov zegt omvangrijke criminele marktplaatsen op het internet te hebben gerund, schrijft het Amerikaanse ministerie van Justitie. Tegen de Rus kan maximaal vijftien jaar cel worden geëist.

De man werd in 2015 aangehouden op een vliegveld bij de Israëlische stad Tel Aviv. Twee jaar later keurde een Israëlische rechtbank uitlevering aan de Verenigde Staten goed, maar Rusland ging tegen die uitspraak in beroep. Eind 2019 werd Burkov alsnog uitgeleverd.

Uit rechtbankdocumenten blijkt dat Burkov twee websites in handen had waarmee criminele handelingen werden gefaciliteerd. Op de site Cardplanet verkocht hij gestolen creditcardgegevens van Amerikaanse burgers. Hiermee zouden in totaal voor 20 miljoen dollar (18 miljoen euro) aan frauduleuze aankopen zijn gedaan.

De andere site was alleen voor genodigden. Cybercriminelen verkochten op het platform onder meer malafide software en gestolen persoonsgegevens van burgers.

De 29-jarige Rus bekende onder meer identiteitsdiefstal, witwassen en computervredebreuk. In mei krijgt hij zijn straf te horen. Hij kan maximaal vijftien jaar celstraf krijgen, maar doorgaans wordt voor dit soort overtredingen niet de maximale straf opgelegd.