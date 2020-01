De populaire videoapp TikTok wist van ongepaste reacties die volwassenen plaatsen onder video's van kinderen, maar zou het niet als de kerntaak van het bedrijf hebben gezien om hier wat aan te doen. Dat schrijft het NRC dinsdag na inzage van interne documenten en gesprekken met oud-medewerkers.

Volgens de krant verwaarloosde TikTok de veiligheid en rechten van appgebruikers. Medewerkers bij het Nederlands-Duitse filiaal in Berlijn kregen begin 2019 te horen dat het aanpakken van ongepaste reacties onder video's van kinderen niet tot de 'kernwerkzaamheden' behoorde.

Verschillende organisaties zouden TikTok hebben gewaarschuwd voor deze reacties. Kinderen en jongeren zijn de voornaamste gebruikers van de app.

Helpwanted, een hulplijn in Nederland die jongeren helpt bij online seksueel misbruik, zegt tegen NRC dat er elke dag meldingen van TikTok binnenkomen. Naar schatting krijgt vrijwel elk kind op TikTok met ongepaste reacties te maken.

De app kwam al eerder onder vuur te liggen, toen onder meer bleek dat het bereik werd beperkt van video's die werden gemaakt door lhbti'ers of mensen met overgewicht. De app zou kampen met privacyproblemen.

Het beleid dat NRC schetst was tot in ieder geval de zomer van 2019 van kracht. In een reactie zegt het bedrijf dat er sprake was van een 'bot beleid' met 'incorrecte richtlijnen'. Een woordvoerder zegt tegen de krant dat veiligheid de hoogste prioriteit heeft en er een speciale afdeling hiervoor komt in de Ierse stad Dublin.