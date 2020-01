Door een storing bij de Rabobank kunnen klanten maandag sinds 13.30 uur niet inloggen op de website en app van de bank. Het is daardoor niet mogelijk om online geld over te maken.

Update: de storing was rond 14:30 uur weer verholpen.

Duizenden Rabobank-klanten doen maandagmiddag op de website Allestoringen.nl en op Twitter melding van de storing. Volgens Rabobank-klanten komt de volgende melding in beeld bij het openen van de app: "Op dit moment zijn verschillende diensten van de Rabobank niet beschikbaar. Onze excuses voor het ongemak. Wij werken eraan om dit probleem zo spoedig mogelijk op te lossen."

Een woordvoerder van Rabobank bevestigt dat er sprake is van een storing. Het is nog niet bekend wat de oorzaak is van het probleem, ook is er nog geen indicatie wanneer de storing is opgelost. "We vinden dit heel vervelend en doen ons best om dit zo snel mogelijk op te lossen", aldus de woordvoerder.