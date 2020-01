Bij de Fraudehelpdesk is het totale aantal fraudemeldingen de afgelopen twee jaar gestegen van 19.000 naar ruim 31.000 meldingen in 2019. De financiële schade steeg met ruim 65 procent: in 2017 was de schade nog 16 miljoen euro, in 2019 liep dat op naar meer dan 26 miljoen euro.

De toename wordt vooral veroorzaakt door meldingen van Whatsapp-fraude, beleggingsfraude, datingfraude en aan- en verkoop via internet en cybercrime, meldt de Fraudehelpdesk. Onder cybercrime valt onder meer phishing en oplichting via nephelpdesks.

De Fraudehelpdesk kreeg in 2019 meer dan veertienduizend meldingen binnen van cybercrime. Dat is meer dan een verdubbeling ten opzichte van 2018. Toen stond het aantal meldingen nog op 6.253. Het aantal slachtoffers steeg van 344 in 2017 naar 922 in 2019.

Mensen kunnen een melding doen bij de Fraudehelpdesk als ze merken dat iemand probeert om ze op te lichten. Bij het aantal meldingen van cybercrime gaat het om alle mensen van wie geprobeerd is geld af te troggelen. Slachtoffers zijn de mensen die er daadwerkelijk - en aantoonbaar - zijn ingetrapt en dus geld aan de scam zijn kwijtgeraakt.

Grote stijging phishing

Deze groei van de meldingen van cybercrime zit vooral in een toename van phishing. Phishing is een methode waarbij kwaadwillenden met nepmailtjes of sms'jes hengelen naar persoonlijke data, zoals inlog- en bankgegevens. De schade die slachtoffers opliepen door phishing steeg in twee jaar van 141.047 euro naar 853.167 euro.

De Fraudehelpdesk waarschuwt om alert te zijn, in het bijzonder bij verzoeken om geld via e-mail, WhatsApp of sms. "Wees terughoudend met het klikken op betaallinks en controleer altijd met wie u te maken heeft: eerst checken, dan klikken. Bel bij twijfel altijd de Fraudehelpdesk."

Eerder berichtte NU.nl al dat het aantal meldingen van whatsappfraude en datingfraude in 2019 sterk is toegenomen.