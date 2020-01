Apple heeft een patent aangevraagd voor een computer met een toetsenbord, touchpad en beeldscherm in één gebogen stuk glas. Patently Apple trof het patent als eerste aan.

Het gaat mogelijk om een ontwerp voor een toekomstige iMac. Sommige varianten van het ontwerp tonen een toetsenbord dat te verwijderen is.

De computer zou bestaan uit een transparant materiaal dat met kleuring of andere technieken ondoorzichtig gemaakt zou kunnen worden. Verder beschrijft Apple een functie waarmee een MacBook aan een iMac gekoppeld kan worden en de mogelijkheid om de computer opvouwbaar te maken.

Techbedrijven dienen regelmatig ambitieuze patentaanvragen in. Dat hoeft niet per definitie te betekenen dat de gepatenteerde ontwerpen in productie worden genomen.