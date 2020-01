YouTube krijgt de uitzendrechten van alle grote Overwatch-, Call of Duty-, Hearthstone- en andere e-sportstoernooien die georganiseerd worden door gamegigant Activision Blizzard. Hiervoor werden deze wedstrijden uitgezonden via gamestreamingsite Twitch.

In 2018 betaalde Twitch 90 miljoen dollar (zo'n 81 miljoen euro) voor de uitzendrechten. Het is niet bekend hoeveel YouTube heeft uitgegeven.

Daarnaast heeft Activision Blizzard afgesproken dat het bedrijf gebruik gaat maken van de Google Cloud bij het organiseren van wedstrijden. De deal geldt wereldwijd, behalve in China.

In een persbericht roemt Activision de infrastructuur en innovatiedrang van Google. De eerste e-sportswedstrijd onder het nieuwe regime vond afgelopen vrijdag plaats, bij de kick-off van de Call of Duty-league in de Verenigde Staten. Activision heeft met Overwatch, Hearthstone en Call of Duty een aantal van de populairste e-sports ter wereld in handen.

Twitch was jarenlang het meest gebruikte videoplatform voor het bekijken van gamewedstrijden en gamestreamers ter wereld. Sinds vorig jaar ervaart het platform onder andere concurrentie van de nieuwe site Mixer.