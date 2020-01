Google-gebruikers in Nederland waren maar mondjesmaat geïnteresseerd in het coronavirus, totdat er vrijdagavond in Frankrijk twee mensen besmet bleken. Nog opvallender was de piek bij de zoekterm 'mondkapjes kopen', blijkt uit een analyse van NU.nl.

Hoewel het virus in december al de kop op stak in China, was de interesse van googelend Nederland niet bijster groot. Dat veranderde afgelopen vrijdag enorm.

Overdag en rond etenstijd was de interesse van Googelaars nog ongeveer hetzelfde als de dagen ervoor. Maar rond half negen 's avonds maakte de Franse minister van Gezondheid bekend dat er in Frankrijk twee besmettingsgevallen zijn. Na deze bekendmaking werd er in Nederland direct acht keer zoveel gegoogeld op 'coronavirus' als eerder op die dag. Hoeveel mensen dat precies deden, is niet duidelijk.

De piek kon echter nóg hoger. Dat gebeurde tegen tienen, toen het erop leek dat een van de Franse besmettingsgevallen via Nederland was gereisd. Nederland googelde de zoekterm 'coronavirus' op dat tijdstip tien keer zoveel als overdag. Dat nieuws bleek nog geen uur later echter onjuist: er was geen link met Nederland.

Parallel aan de informatiebehoefte groeide ook de interesse in de aanschaf van mondkapjes. Naar de term 'mondkapje kopen' werd die avond tien keer zo vaak gezocht als eerder op de dag.

In de provincie Flevoland was de belangstelling het grootst; daar werd maar liefst twee keer zo vaak op 'mondkapje kopen' gezocht als in hekkensluiter Overijssel.

Ook zochten mensen in Nederland die avond ruim 25 keer zo vaak op 'symptomen coronavirus' als overdag. Wederom zocht de provincie Flevoland het vaakst.

Op zondagmiddag werd er nog steeds op deze zoektermen gezocht, maar alweer fors minder: zes keer zo weinig als tijdens de piek op vrijdagavond.