Apple moet het Canadese bedrijf WiLAN 85,2 miljoen dollar (77,3 miljoen euro) betalen voor het schenden van patenten, blijkt uit een oordeel van de jury van een federale rechtbank in Californië, meldt Law360.

Het gaat om patenten omtrent VoLTE, een standaard voor bellen via draadloze netwerken. De zaak gaat terug tot 2014, toen Apple naar de rechter stapte om op papier te krijgen dat het bedrijf geen inbreuk maakte op WiLANs patenten.

In augustus 2018 oordeelde een jury dat WiLAN recht had op 145 miljoen dollar aan compensatie, maar enkele maanden later besliste een rechter dat dit bedrag te hoog was. WiLAN kon genoegen nemen met 10 miljoen dollar of een nieuwe procedure starten om de schade te berekenen. Het Canadese bedrijf koos voor het laatste.

Een advocaat van WiLAN zegt tegen Law360 blij te zijn met de toekenning van 85 miljoen dollar. "De jury heeft ons gegeven waar we om gevraagd hebben", zegt hij. Apple reageerde tegenover de nieuwsdienst niet op een verzoek om commentaar.

