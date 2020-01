De oprichter van de videoapp Vine heeft een nieuwe app met grotendeels hetzelfde concept uitgebracht: Byte. Op het sociale medium kunnen gebruikers video's van maximaal zes seconden publiceren en het creatieve werk van anderen bekijken. Volgens het bedrijf is "nostalgie" het uitgangspunt.

Vine-oprichter Dom Hofmann maakte in 2017 bekend te werken aan een opvolger van de app, die met name van 2013 tot 2015 populair was. Gebruikers prezen de beperking om in zes seconden een video te moeten maken. Dat zou volgens makers tot meer creativiteit leiden.

Twitter nam Vine in 2012 over, maar besloot in 2016 om grotendeels de stekker uit de populaire videoapp te trekken. De app bleef wel bestaan, maar niet als losstaand sociaal netwerk. Vanaf 2017 was het voor gebruikers alleen mogelijk om Vine-video's direct op Twitter te plaatsen.

Byte is vanaf zaterdag gratis te downloaden voor zowel Android als iOS. Gebruikers hebben een Google-account nodig om zich op het sociale medium aan te melden, maar iOS-gebruikers kunnen ook hun Apple-account gebruiken.