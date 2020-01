Het gebruik van sociale media onder Nederlanders blijft groeien, blijkt zaterdag uit onderzoek van onderzoeksbureau Newcom. Gemiddeld zitten Nederlanders anderhalf uur per dag op sociale media.

WhatsApp blijft met 12,1 miljoen gebruikers het populairst onder Nederlanders. Instagram laat de grootste stijging zien: in 2019 gebruikten 4,9 miljoen Nederlands het platform, een jaar later 5,6 miljoen.

Ook YouTube stijgt qua populariteit. Het aantal gebruikers van het videoplatform steeg in een jaar tijd van 4,9 miljoen naar 5,6 miljoen.

Opvallend aan het onderzoek is dat een krimpend vertrouwen in sociale media er niet per definitie tot leidt dat mensen er definitief afscheid van nemen. Zo zit het aantal gebruikers van Facebook weer in de lift, terwijl uit een eerder onderzoek van Newcom bleek dat een groot aantal mensen gestopt was in verband met het Cambridge Analytica-schandaal.

Voor het onderzoek werden zevenduizend Nederlanders in de leeftijd van vijftien jaar en ouder ondervraagd.