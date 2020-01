De storing waar ABN AMRO vrijdag mee kampte is verholpen. Gebruikers konden een paar uur geen gebruik maken van internetbankieren, mobiel bankieren en iDEAL.

ABN AMRO-klanten konden vanaf eind vrijdagochtend geen geld overmaken via de app en website van de bank. Ook was het niet mogelijk om betalingen te doen met iDEAL. Omstreeks 14.00 uur was de storing weer verholpen.

Volgens een woordvoerder van ABN AMRO waren de servers overbelast. "Het is vandaag betaaldag. Mensen gaan dan met heel veel tegelijk naar de website om naar hun salaris te kijken. Dat zorgde voor de storing."

Toen de drukte op de servers afnam, loste de storing volgens de woordvoerder weer op.